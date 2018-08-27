Тест: Как вы действуете в кризисной ситуации?

Умение действовать в кризисной ситуации обычно выдаёт настоящую сущность человека. Ведь не зря психологи советуют проверять отношения совместным путешествием, ремонтом, походом в горы или другими стрессовыми занятиями. В непривычной ситуации человек уже не может держать маску и проявляет все качества, которые в нём есть — и достоинства, и недостатки. Мы составили для вас ассоциативный тест, который расскажет правду о том, как вы действуете в условиях кризиса и решаете проблемы. Отвечайте интуитивно. Поехали!



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