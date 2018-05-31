Жительница Донбасса подорвалась на мине в своем огороде
- 25 июля 2019, 17:11
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Жительница поселка Зайцево погибла, подорвавшись на мине, установленной украинскими диверсантами на ее приусадебном участке, расположенном в «буферной зоне», сообщил начальник пресс-службы Управления народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов.
По его словам, женщина 1958 года рождения получила ранения, несовместимые с жизнью.
Безсонов также отметил, что взрывное устройство было установлено ночью, так как вчера женщина тоже работала на своем участке.
«В ходе осмотра места происшествия обнаружены еще две установленные противопехотные мины», — приводятся слова Безсонова на официальном сайте ДНР.
Как отмечает «Взгляд», ранее СК РФ возбудил дело по статье «применение запрещенных средств и методов ведения войны» в связи с гибелью мирной жительницы Горловки в результате обстрела украинских силовиков.
Также сообщалось, что контактная группа по урегулированию на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе с 21 июля.
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