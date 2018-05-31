Жительница Донбасса подорвалась на мине в своем огороде

Жительница поселка Зайцево погибла, подорвавшись на мине, установленной украинскими диверсантами на ее приусадебном участке, расположенном в «буферной зоне», сообщил начальник пресс-службы Управления народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов.

По его словам, женщина 1958 года рождения получила ранения, несовместимые с жизнью.

Безсонов также отметил, что взрывное устройство было установлено ночью, так как вчера женщина тоже работала на своем участке.

«В ходе осмотра места происшествия обнаружены еще две установленные противопехотные мины», — приводятся слова Безсонова на официальном сайте ДНР.

Как отмечает «Взгляд», ранее СК РФ возбудил дело по статье «применение запрещенных средств и методов ведения войны» в связи с гибелью мирной жительницы Горловки в результате обстрела украинских силовиков.

Также сообщалось, что контактная группа по урегулированию на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе с 21 июля.