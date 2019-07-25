Суд в Забайкалье взыскал с МВД РФ 200 тысяч рублей за пытки в полиции

Могойтуйский районный суд Забайкальского края обязал МВД РФ выплатить по 100 тысяч рублей Виктории Барлыбаевой и Анатолию Соколову, которые подверглись жестокому избиению в местном отделе полиции.

При этом истцы просили в качестве компенсации по 511 тысяч рублей, что соответствует практике ЕСПЧ по схожим делам.

«Так что мы будем обжаловать это решение в Забайкальском краевом суде», — заявил правозащитной организации «Зона права» представитель истцов, юрист Роман Сукачев.

Как сообщается на сайте организации, сотрудники полиции Батор Ямадаев и Аюр Бадмаев силой выбивали признания в краже у 18-летней Барлыбаевой и 19-летнего Соколова.

Их избивали руками и ногами, а также книгой.

В результате у Соколова диагностировали закрытую травму головы, а у Барлыбаевой — ушибы лица и тела.

Суд признал обоих полицейских виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия. Ямадаев был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы условно, а Бадмаев — к трем с половиной годам условно. Кроме того, им запретили работать в правоохранительных органах в течение трех лет, говорится в сообщении.