Самый популярный заменитель сахара назвали опасным для здоровья

Международная команда ученых опубликовала исследование, в котором рассказала, что самый популярный сахарозаменитель аспартам является не только бесполезным, но и опасным для человека.

Ученые проанализировали прошлые исследования, а также провели собственную экспертизу, которая обнаружила нарушения в производстве сахарозаменителя.

Напомним, что аспартам — один из самых распространенных подсластителей, также известный как пищевая добавка Е951. Этот компонент часто добавляют в продукты питания для диабетиков, а также в низкокалорийные сладости.

Авторы исследования отмечают, что допущена серьезная ошибка в производстве аспартама, а также во многих исследованиях были проигнорированы негативные последствия для здоровья от употребления этой пищевой добавки.

Мы настаиваем на остановке производства этой пищевой добавки, пока не будут проведены должные контрольные исследования. Накопление в организме этого вещества может привести к серьезным последствиям, — рассказали ученые.

По мнению авторов новой работы, эксперты комиссии Европейского управления по безопасности пищевых продуктов (EFSA) полагались на противоречивые и неподтвержденные данные, прежде чем допустить выпуск этой пищевой добавки.

Среди побочных эффектов при употреблении аспартама значатся риски повреждения головного мозга, развитие рака печени и легких, поражения головного мозга и другие серьезные заболевания.

Ученые советуют внимательно читать этикетки, чтобы не купить продукт сомнительного качества. Последние несколько лет идея замены сахара различными подсластителями стала очень популярна: сахарозаменители добавляют во многие фитнес-продукты, питание для диабетиков и низкокалорийные сладости.

Аспартам содержит всего лишь 4 калории на грамм, а так как он в двести раз слаще сахара, производителям нужно всего лишь небольшое количество этой добавки для создания сладкого продукта.

Аспартам, или Е951, можно встретить почти во всех сладких газировках, шоколадных батончиках, жевательных резинках и соусах.