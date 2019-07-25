Как глобальное потепление повлияет на урожай

Ученые из Университета Бильбао сделали компьютерное моделирование, которое показало, как отразится глобальное потепление на сельском хозяйстве.

Согласно Парижскому соглашению, правительства всего мира должны предпринимать решительные шаги по ограничению глобального потепления. Страны, ратифицировавшие соглашение, обещали не допустить повышения температуры на 2 °C выше доиндустриального уровня в этом столетии, — напомнили ученые в своей работе.

Глобальное потепление сильно отразится на всех сферах нашей жизни, в том числе и на сельском хозяйстве.

Компьютерная модель показала, что из-за повышения температуры увеличится концентрация углекислого газа в атмосфере, а это приведет к повышенной урожайности пшеницы.

Несмотря на увеличение количества, качество продукта ухудшится, считают ученые. Пшеница станет менее вкусной и полезной.

Дело в том, что из-за концентрации СО₂ в атмосфере растения будут получать меньше осадков, а численность вредителей возрастет. Помимо пшеницы от глобального потепления пострадают оливки, кофе, кукуруза и другие растения.

Если не принять меры, то мы потеряем все полезные и питательные свойства, содержащиеся в этих продуктах, — говорится в исследовании.

Говоря про пшеницу, увеличение СО₂ повлияет на количество глутамина в зернах пшеницы, что может сказаться на качестве муки, ее консистенции и белковом составе. Например, всего лишь небольшое уменьшение количества глютена сделает макароны менее твердыми и вкусными.