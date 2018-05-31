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Белорусский дипломат получил огнестрельное ранение в Турции

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© pixabay.com

© pixabay.com

Советник посольства Белоруссии в Турции Александр Поганшев был тяжело ранен в Анкаре из огнестрельного оружия, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

В настоящее время пострадавший находится в тяжелом состоянии.

«Сотрудник посольства Белоруссии вместе с ребенком возвращался домой, получил огнестрельное ранение от психически неуравновешенного гражданина Турции», — сказал собеседник агентства.

По информации газеты Sozcu, на Поганшева напал его сосед по дому, отставной военный, который позднее покончил с собой. По предварительной версии, причиной нападения стала бытовая ссора.

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