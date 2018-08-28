Почему «Мемориал» отказывает убитым красноармейцам в земле Сандармоха

В Москве состоялась презентация книги директора петербургского отделения НИЦ «Мемориал» Ирины Флиге «Сандармох — драматургия смыслов».

Сандармох — это лесное урочище в Медвежьегорском районе Карелии. По данным «Мемориала», здесь были расстреляны 6241 человека, в том числе 1111 заключенных так называемого «первого соловецкого этапа». Все эти люди, утверждают в «Мемориале», являются жертвами «сталинского большого террора». Среди них заключенные Белбалтлага, ссыльные-«трудпоселенцы» и узники Соловецкой тюрьмы особого назначения, осужденные по политическим статьям.

«Интеллектуальное приключение»

Сама Флиге охарактеризовала свою книгу как повествование «о любви и памяти людей, чьих близких, родных, друзей, знакомых арестовали, сослали, убили, замучили». При этом полноценным историческим исследованием данную работу она не считает. В аннотации четко указано, что книга выстроена как некое «интеллектуальное приключение с элементами исторического исследования, культурологического анализа, мемуарного повествования и публицистики».

Повествование Флиге основано на результатах экспедиции «Мемориала», состоявшейся в 1997 году. Руководил поисковой группой историк Юрий Дмитриев. Ранее «Ридус» писал, что в 2018 году он был обвинен в сексуальных домогательствах в отношении своей несовершеннолетней падчерицы.

Поводом для экспедиции стала уникальная находка Вениамина Иофе, занимавшего в 90-х годах должность руководителя петербургского отделения «Мемориала». Он якобы умудрился получить в архангельском ФСБ расстрельные списки заключенных «соловецкого этапа», судьба которых оставалась долгое время тайной. Было известно лишь то, что этих людей посадили в 1937 году на баржи и увезли в неизвестном направлении.

Копии документов, добытые Иофе, имеются в свободном доступе, однако, являются ли они подлинными, сказать сложно.

Изначально, как следует из опубликованных документов, к расстрелу были приговорены 1116 человек. Но к моменту казни один заключённый скончался, а четырёх этапировали в другие места отбытия срока.

Группа Дмитриева, изучив расстрельные списки, решила во что бы то ни стало найти останки этих людей.

Таким образом, участники экспедиции отправляются в Карелию и обнаруживают на территории урочища Сандармох 236 расстрельных ям. Тут же на месте решили, что именно в этих ямах и обрели свой последний приют 1111 заключенных Соловецкой тюрьмы особого назначения. Вместе с ними, уверены представители «Мемориала», похоронены еще 5130 репрессированных из других мест лишения свободы.



В Российском военно-историческом обществе полагают, что версия Ирины Флиге и «Мемориала» по поводу массовых захоронений несколько неверна. По словам участников РВИО, на территории урочища захоронены не только жертвы политических репрессий, но и советские военнопленные, убитые финнами во время Великой Отечественной войны.



Представители РВИО озвучивают результаты экспертизы, проведенной СК Республики Карелия по итогам военно-исторической поисковой экспедиции в районе урочища Сандармох.

В сентябре прошлого года Российское военно-историческое общество организовало в район Сандармоха собственную экспедицию. Поисковики эксгумировали пять скелетов, а еще нашли две пули и две гильзы.



«Скелеты принадлежали четырем мужчинам и одной женщине. При этом, как показала антропологическая экспертиза, они были одеты. Это очень важно, так как жертв политических репрессий обычно раздевали. Возможно, они были партизанами или местными жителями, которые сотрудничали с партизанами», — заявил директор Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета, доктор исторических наук Сергей Веригин, комментируя результаты экспертизы, проведенной СК Республики Карелия.

Исследование пуль и гильз, по словам Веригина, показало, что найденные боеприпасы использовались в основном для Маузера С 96 и Браунинга М.

«Финская армия использовала это оружие в годы Второй мировой войны, в том числе и на территории оккупированной Карелии», — сказал Веригин, отметив, что захоронения в Сандармохе нуждаются в дальнейших исследованиях.



Впрочем, надо заметить, пистолет Маузер состоял на вооружении не только в Финляндии, но и в СССР. По крайней мере, до конца 1939 года.

Флиге — о красноармейцах: «Кто эти люди?»

Ирина Флиге с доводами Российского военно-исторического общества категорически не согласна. По её мнению, на территории Сандармоха похоронены только жертвы политических репрессий 30-х годов, а инсинуации РВИО — глумление над памятью невинных людей, замученных советским режимом.

«Криминалисты, которые проводили исследования, никаких выводов не делали. Они определили размер останков, размеры ранений. И всё, никаких выводов больше нет», — сообщила Флиге на пресс-конференции.

Корреспондент «Ридуса» поинтересовался у Флиге, откуда «Мемориалу» известно, что в урочище Сандармох покоятся исключительно репрессированные.

В первых двух главах книги изложено все подробно, как проходили поиски. Но при этом я уверяю, мы умеем доказать, кто там есть, — ушла от прямого ответа Ирина Флиге. — Мы знаем этих людей поименно… А всё началось с поисков конкретных людей из расстрельного списка. Это 1111 человек. Наши оппоненты не могут сказать, кого они ищут. Кто эти люди? Пусть назовут хотя бы одно имя. Когда мы приехали в Карелию и нас спросили, кого мы ищем, мы сказали, что из Соловков были вывезены 1111 человек, и они пропали, — сказала Флиге.

На помощь Флиге пришел руководитель центра «Возвращенные имена» при Российской Национальной Библиотеке Анатолий Разумов:

«Мемориальный комплекс в Сандармохе был установлен после подключения к исследованиям прокуратуры Карелии, МВД, ФСБ и прочих структур. Были произведены локальные осмотры с судмедэкспертизой останков. Таким образом, точно установлено, что в Сандармохе покоятся останки расстрелянных во время большого сталинского террора. И только после этого был организован мемориал».



При этом Разумов оговорился, что документов, подтверждающих экспертное заключение прокуратуры Карелии, МВД и ФСБ, на сегодняшний день, увы, нет.

«Органы прокуратуры уничтожили документы по экспертизе останков примерно в 2002 году. Сочли их не имеющими исторического значения и уничтожили за сроком давности. Копию справки об уничтожении документов нам выдали 2 августа 2018 года по нашей просьбе», — заключил Разумов.