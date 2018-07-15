Из-за массовой гибели пчел в Орловской области возбудили уголовное дело

По факту массовой гибели пчел в Орловской области заведено уголовное дело, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Следствием установлено, что 14 июня 2019 года на одной из пасек в Корсаковском районе была зафиксирована массовая гибель более 300 пчелосемей.

Есть основания полагать, что пчелы погибли в результате нарушений, допущенных компанией ООО «Отрадаагроинвест» при обработке посевов пшеницы.

В результате уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений», говорится в сообщении.

РИА Новости отмечает, что это первый подобный прецедент, связанный с массовой гибелью пчел в российских регионах, которая летом этого года была зафиксирована в Татарстане, Московской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской, Саратовской областях, а также в Краснодарском и Алтайском краях. Только в Татарстане погибло 2,5 тысячи пчелиных семей. Специалисты считают, что это может не только пагубно отразиться на производстве меда, но и вызвать резкое снижение урожайности ряда культур, которые опыляют эти насекомые.

Как рассказал газете «Известия» президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов, массовая гибель пчел в России в результате обработки ядохимикатами сельхозземель может привести к дефициту меда в ряде регионов. Однако в Минсельхозе опровергли такую опасность, заявив, что 35,7 тыс. погибших пчелосемей составляет лишь 2,6% от их общего количества в пострадавших 23 регионах.