В Латвии заблокировали сайт, принадлежащий МИА «Россия сегодня»

МИД Латвии принял решение заблокировать принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт Baltnews.lv, сообщает РИА Новости.

В уведомлении Национального регистратора доменов (NIC) говорится, что портал нарушает положение ЕС от 17 марта 2014 года о санкциях в связи с угрозой независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Письмо о блокировке сайта подписано администратором реестра доменов из отдела сетевых решений NIC Илзе Бибером, отмечает агентство.

В настоящий момент сайт недоступен.