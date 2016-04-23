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В Латвии заблокировали сайт, принадлежащий МИА «Россия сегодня»

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© скриншот

© скриншот

МИД Латвии принял решение заблокировать принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт Baltnews.lv, сообщает РИА Новости.

В уведомлении Национального регистратора доменов (NIC) говорится, что портал нарушает положение ЕС от 17 марта 2014 года о санкциях в связи с угрозой независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Письмо о блокировке сайта подписано администратором реестра доменов из отдела сетевых решений NIC Илзе Бибером, отмечает агентство.

В настоящий момент сайт недоступен.

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