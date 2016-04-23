В Латвии заблокировали сайт, принадлежащий МИА «Россия сегодня»
- 24 июля 2019, 14:53
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
МИД Латвии принял решение заблокировать принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт Baltnews.lv, сообщает РИА Новости.
В уведомлении Национального регистратора доменов (NIC) говорится, что портал нарушает положение ЕС от 17 марта 2014 года о санкциях в связи с угрозой независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.
Письмо о блокировке сайта подписано администратором реестра доменов из отдела сетевых решений NIC Илзе Бибером, отмечает агентство.
В настоящий момент сайт недоступен.
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