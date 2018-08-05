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Почему подросткам не следует пропускать завтрак

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  • 24 июля 2019, 14:45
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Международная группа исследователей опубликовала статью, в которой специалисты разбирали разные причины ожирения у подростков. Лишний вес у людей всех возрастов — это проблема XXI века, считают ученые.

Появление лишнего веса в молодом возрасте может провоцировать развитие таких опасных заболеваний, как диабет и проблемы сердечно-сосудистой системы.

В ходе исследования специалисты проанализировали разные режимы дня подростков и пришли к выводу, что у тех, кто часто пропускает завтраки, больше шансов заработать ожирение.

Дело в том, что отсутствие или частый пропуск завтрака сбивает режим питания: подростки начинают «кусочничать» или наедаться перед сном. Эти нездоровые привычки ведут к набору веса, и подростки, с еще нестабильным гормональным фоном, могут легко приобрести ожирение.

Мы проанализировали множество исследований, а также провели собственные наблюдения, которые показали такую закономерность. Интересно, что набор веса наблюдался у подростков вне зависимости от пола, места жительства и времени, выделенного на сон, пояснили ученые.

Авторы работы пояснили, что для растущего организма лучше выбирать сытный и высокоэнергетический завтрак. Например, перед школой можно съесть овсяную кашу с ложкой меда, вареное яйцо и бутерброд с сыром, а к чаю выбрать не конфеты, а сухофрукты.

Так у ребенка не будет потребности съесть что-то жирное и вредное по дороге на учебу.

Также в исследовании ученые рассмотрели проблему увеличения количества сердечно-сосудистых заболеваний у подростков. Из 1000 подростков лишний вес был в основном у тех, кто пропускал завтрак.

Помимо правильного питания не стоит забывать и о физической активности. Подросток должен хотя бы 30 минут в день уделять спорту, подойдет даже обычная быстрая ходьба, уточнили ученые.

Проблема ожирения в последние годы также связана с тем, что появилось большое количество гаджетов, из-за которых большинство подростков ведет преимущественно сидячий образ жизни. За компьютером не всегда удается полноценно поесть, поэтому люди часто перекусывают. Такие нерегулярные приемы пищи могут привести к перееданию, — заключили специалисты.
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