ЛНР в одностороннем порядке передала Киеву 64 заключенных

Самопровозглашенная Луганская Народная Республика (ЛНР) передала в одностороннем порядке Украине 64 заключенных, осужденных до 2014 года.

Об этом сообщила руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева, передает Луганский информационный центр.

Переданы украинской стороне только осужденные, которые изъявили желание продолжить отбывать наказание на территории Украины, — цитирует центр Кобцеву.

Она отметила, что все передаваемые заключенные являются мужчинами, подчеркнув, «что это жест доброй воли со стороны ЛНР».

Процесс передачи проходил в районе моста на линии соприкосновения вблизи города Счастье, находящегося на территории, подконтрольной киевским властям.