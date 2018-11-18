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Тест: Выберите цветок и узнайте правду о своей личности

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  • 24 июля 2019, 16:46
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

24 июля в России празднуется День флориста. Считается, что эта творческая профессия зародилась ещё в Древнем Египте, где цветы использовали для украшения храмов, дворцов и домов. Позже древние греки научились также плести венки, составлять букеты и благоухающие композиции. В наше время цветы — неотъемлемая часть жизни, а их выбор может многое сказать о вашей личности и характере. К празднику мы создали для вас цветочный тест, в котором вам нужно выбрать один цветок, а мы расскажем, что вы за человек.

Какой цветок вы выбрали? Согласны с результатом? Делитесь результатом в комментариях, а тест отправьте своим самым любимым людям, друзьям и коллегам!

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