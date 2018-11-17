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На видео попал глубоководный кальмар-поросенок

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  • 24 июля 2019, 12:34
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Американские океанологи опубликовали видео, на котором можно увидеть необычного обитателя морских глубин — «кальмара-поросенка». Это редкий вид кальмаров рода Helicocranchia, обитающий на глубине примерно 1400 метров.

Несмотря на то, что кальмар совершенно не боится камер и этот род не считается исчезающим, увидеть его в естественной среде обитания большая редкость. В этот раз кальмара-поросенка засекли в центральной части Тихого океана, недалеко от кораллового острова Пальмира.

Морские биологи не очень много знают об этом кальмаре. Известно, что некоторые виды глубоководного кальмара обладают биолюминесцентностью, то есть умеют светиться.

Кальмар привлек внимание ученых не только из-за недостатка информации об этом виде, но и благодаря своей необычной внешности. Кальмар чем-то напоминает поросенка, возможно, из-за нестандартной крупной мантии, которая намного больше щупалец. А сифон кальмара немного похож на свинячий пятачок.

Во время движения кальмары-поросята специально раздувают мантию, заполняя внутреннее пространство аммиаком. Так как аммиак легче воды, то такая начинка помогает животному поддерживать нужную плавучесть.

Это, вероятно, спасает кальмаров от большинства хищников. Питаются кальмары-поросята планктоном и мелкой рыбой.

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