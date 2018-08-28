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На дне Балтийского моря найден корабль времен Леонардо да Винчи

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  • 24 июля 2019, 11:34
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© YouTube

© YouTube

Команда морских археологов обнаружила на дне Балтийского моря отлично сохранившийся корабль, который затонул примерно 500 лет назад.

Еще с 2009 года мы предполагали, что в этой местности, вероятно, есть затонувшее судно. Тогда были проведены исследования с помощью гидролокатора, который подтвердил наши догадки. И этот корабль — удивительная и случайная находка, — пояснили ученые.

Недавно специалисты еще раз воспользовались гидролокатором для изучения морского дна. Такие исследования часто проводятся перед прокладкой газопровода. На этот раз аппарат точно разглядел затонувший корабль.

Чтобы выяснить сохранность судна, ученые развернули дистанционно управляемые транспортные средства (ROV) с палубы Stril Explorer. С помощью этих устройств они провели фотограмметрическую съемку судна, создав 3D-модель.

Такая подробная визуализация позволила выяснить, что корабль прекрасно сохранился: специалисты разглядели у него бушприт, а также декоративную транцевую корму и насосы.

Исследователи предполагают, что так сохраниться кораблю помогли холодные и соленые воды Балтики.

Благодаря современным технологиям ученым не составило труда определить возраст затонувшего судна. Скорее всего, оно было спущено на воду в конце XV — начале XVI века, в эпоху Возрождения. Так как в это время не всем судам давали названия, ученые временно промаркировали корабль как Okänt Skepp — «Неизвестный корабль».

Происхождения корабля еще не определено, уточнили ученые.

На главной палубе обнаружена редкая находка — лодка, которая использовалась для транспортировки экипажа на корабль и обратно. Она так и осталась на своем месте, будучи прислоненной к главной мачте, — зрелище воистину удивительное, — заключили археологи.
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