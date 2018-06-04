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Площадь лесных пожаров в регионах Сибири за сутки резко возросла

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© Кирилл Шипицин/ТАСС

© Кирилл Шипицин/ТАСС

В Красноярском крае площадь лесных пожаров за сутки выросла почти на 100 тысяч гектаров и достигла почти 846 тысяч.

По данным регионального лесопожарного центра, в крае в настоящее время зафиксировано 125 пожаров.

В ведомстве отметили, что угрозы населенным пунктам нет.

В тушении огня принимают участие 448 человек и 11 единиц техники. На территории края и Эвенкийского района введен режим ЧС, доступ людей в леса ограничен, пишет kp.ru.

При этом дым от пожаров в Красноярском крае достиг Тюменской области, отмечают в региональном управлении МЧС. В частности, утром в среду, 24 июля, смог окутал Тобольск и Тюмень.

Кроме того, в Иркутской области площадь лесных пожаров за сутки выросла почти на 30% — с 342,1 тысячи гектаров до 458,7 тысячи.

В регионе наблюдается сильное задымление воздуха, в зоне задымления, по данным регионального управления МЧС, находятся 114 населенных пунктов.



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Комментарии (2)

  • Small 6bc857aee9
    майк питсонсегодня, 10:32

    Здравствуйте ььюю

  • Small 6bc857aee9
    майк питсонсегодня, 10:47

    My name Никки, и я ещё не люблю когда вы мудрить и умничать начинайте. Мой комментарий был о том! что надо давно уже беречь лес, не нужно грязнить, му"сорить или ево, поджигатьь, а главное не уничтожать . А остатки лесных насаждений после гуляний или после варварских выработок, вот сейчас горят ярким пламенем. Пока.

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