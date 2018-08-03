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В Госдуме предложили сделать платными курилки в аэропортах

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© pexels.com

© pexels.com

Депутаты Госдумы собираются предложить поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, пишет газета «Известия».

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья нижней палаты Федот Тумусов («Справедливая Россия») сообщил, что, согласно поправкам, за вход в эти помещения нужно будет платить.

По его мнению, плата должна составить 50−100 рублей. Предполагается, что это должно окупить расходы на строительство и содержание изолированных помещений, которыми будут оборудованы аэропорты.

Депутат отметил, что в отдельном нормативно-правовом акте правительству необходимо установить технические условия содержания курительных комнат.

В частности, там должен быть определен предельный уровень табачного дыма около курительных комнат, рассказал изданию Тумусов.

Второе чтение законопроекта запланировано на осеннюю сессию российского парламента, напоминает ФАН.

Как сообщал «Ридус», на прошлой неделе на пленарном заседании Госдумы в первом чтении был принят законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов.

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