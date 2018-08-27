Маленький фламинго учился стоять на одной ноге и попал на видео

В соцсетях стало вирусным видео, в котором маленький фламинго учится стоять на одной ноге. Пока ещё белоснежная птичка смешно поднимает одну лапку и пытается поджать её так, чтобы удержаться на весу, стоя на одной ноге. Также в кадр попали розовые ноги взрослого фламинго, предположительно родителя, который наблюдает за успехами пернатого отпрыска.

Забавный ролик собрал почти 35 тысяч лайков на Reddit и 400 комментариев, в которых люди поделились своими знаниями о фламинго.

До сих пор я никогда не видел детёныша фламинго и даже не думал о нём, но, боже мой, я так рад, что теперь у меня есть это видео!

Это восхитительно, у маленького фламинго ноги утки)

Фламинго — моя любимая птица, и это абсолютно прекрасное видео!

Малыш: „А нельзя мне просто встать на обе ноги?“

Суровый отец: „Нет, это традиция! Заткнись и ешь креветки“.

При исследовании фламинго учёные обнаружили, что положение на одной ноге не требует от них буквально никакой мышечной энергии для поддержания. Их скелет и связки устроены так, что одна нога вверх — это максимально удобная позиция.

Это я на занятиях йогой.

Или я пытаюсь надеть штаны.

Я как раз собирался сказать, что меня так трясёт, когда я делаю приседания пистолетиком.

И всё-таки, почему эти птицы стоят на одной ноге?!

Одно из объяснений загадки, почему фламинго стоят на одной ноге, заключается в том, что так розовые птицы сохраняют тепло тела, помещая в холодную воду только одну ногу. Другая версия, которую высказывают учёные на протяжении многих лет, состоит в том, что такая позиция уменьшает усталость мышц.

А их перья становятся розовыми из-за их диеты, правильно?

Да! Это всё креветки.

Или их розовый цвет вызван приливом крови из-за стресса от стояния на одной ноге))

Теперь я знаю, что фламинго — самые милые животные на земле)) Спасибо за видео!

А вы встречали фламинго?