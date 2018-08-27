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Маленький фламинго учился стоять на одной ноге и попал на видео

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  • 24 июля 2019, 13:36
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В соцсетях стало вирусным видео, в котором маленький фламинго учится стоять на одной ноге. Пока ещё белоснежная птичка смешно поднимает одну лапку и пытается поджать её так, чтобы удержаться на весу, стоя на одной ноге. Также в кадр попали розовые ноги взрослого фламинго, предположительно родителя, который наблюдает за успехами пернатого отпрыска.


Забавный ролик собрал почти 35 тысяч лайков на Reddit и 400 комментариев, в которых люди поделились своими знаниями о фламинго.

До сих пор я никогда не видел детёныша фламинго и даже не думал о нём, но, боже мой, я так рад, что теперь у меня есть это видео!
Это восхитительно, у маленького фламинго ноги утки)
Фламинго — моя любимая птица, и это абсолютно прекрасное видео!
Малыш: „А нельзя мне просто встать на обе ноги?“
Суровый отец: „Нет, это традиция! Заткнись и ешь креветки“.
При исследовании фламинго учёные обнаружили, что положение на одной ноге не требует от них буквально никакой мышечной энергии для поддержания. Их скелет и связки устроены так, что одна нога вверх — это максимально удобная позиция.
Это я на занятиях йогой.
Или я пытаюсь надеть штаны.
Я как раз собирался сказать, что меня так трясёт, когда я делаю приседания пистолетиком.
И всё-таки, почему эти птицы стоят на одной ноге?!
Одно из объяснений загадки, почему фламинго стоят на одной ноге, заключается в том, что так розовые птицы сохраняют тепло тела, помещая в холодную воду только одну ногу. Другая версия, которую высказывают учёные на протяжении многих лет, состоит в том, что такая позиция уменьшает усталость мышц.
А их перья становятся розовыми из-за их диеты, правильно?
Да! Это всё креветки.
Или их розовый цвет вызван приливом крови из-за стресса от стояния на одной ноге))
Теперь я знаю, что фламинго — самые милые животные на земле)) Спасибо за видео!

А вы встречали фламинго?

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