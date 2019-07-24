Горилла заблокировала движение, чтобы его семья пересекла дорогу

В интернете стало популярным видео, в котором группа горилл переходит дорогу, при этом самец останавливается посередине в угрожающей позе, чтобы заблокировать движение, пока вся его семья не окажется на другой стороне. Зверь при этом выглядит очень брутально и величественно.

Ролик набрал почти 30 тысяч лайков на Reddit, больше миллиона просмотров на Imgur и свыше 700 комментариев от пользователей, которые восхитились этим зрелищем и ужаснулись суровому виду гориллы.

Самец выглядит так страшно, что, будучи в ярости, он, наверное, сможет разорвать любую машину.

Его поза как бы говорит: „Только попробуйте, я вас уничтожу“.

То, как он просто перестаёт двигаться, показывает такое доминирование. Он знает, что с ним никто не захочет связываться.

Это очень пугающий зверь. Я не шевельнул бы ни единым мускулом, чтобы случайно его не разозлить.

И этот взгляд… Бррр.

Какой мудрый и заботливый лидер! Его семья должна быть спокойна за такой надёжной спиной.

Это животное, которое очень мало чего боится. Оно может буквально разорвать вас на куски в считаные секунды.

Я делаю что-то подобное, переходя улицу. Но люди не думают, что я выгляжу так же величественно, как этот парень.

Чёртов альфа-самец.

Я хочу такого мужа!

А я хочу женщину, ради которой стоит рисковать жизнью.

А вы что думаете об этой сцене?