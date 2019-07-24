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Горилла заблокировала движение, чтобы его семья пересекла дорогу

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  • 24 июля 2019, 10:30
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В интернете стало популярным видео, в котором группа горилл переходит дорогу, при этом самец останавливается посередине в угрожающей позе, чтобы заблокировать движение, пока вся его семья не окажется на другой стороне. Зверь при этом выглядит очень брутально и величественно.


Ролик набрал почти 30 тысяч лайков на Reddit, больше миллиона просмотров на Imgur и свыше 700 комментариев от пользователей, которые восхитились этим зрелищем и ужаснулись суровому виду гориллы.

Самец выглядит так страшно, что, будучи в ярости, он, наверное, сможет разорвать любую машину.
Его поза как бы говорит: „Только попробуйте, я вас уничтожу“.
То, как он просто перестаёт двигаться, показывает такое доминирование. Он знает, что с ним никто не захочет связываться.
Это очень пугающий зверь. Я не шевельнул бы ни единым мускулом, чтобы случайно его не разозлить.
И этот взгляд… Бррр.
Какой мудрый и заботливый лидер! Его семья должна быть спокойна за такой надёжной спиной.
Это животное, которое очень мало чего боится. Оно может буквально разорвать вас на куски в считаные секунды.
Я делаю что-то подобное, переходя улицу. Но люди не думают, что я выгляжу так же величественно, как этот парень.
Чёртов альфа-самец.
Я хочу такого мужа!
А я хочу женщину, ради которой стоит рисковать жизнью.

А вы что думаете об этой сцене?

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