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Обязательное согласие на вмешательство при приезде скорой могут отменить

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов выступил с предложением считать сам факт вызова скорой помощи согласием гражданина на медицинское вмешательство.

По его мнению, эта мера позволит врачам сразу приступать к лечению, а не терять время на бюрократические процедуры.

«По статистике 12 минут тратится на получение информированного согласия, а что такое 12 минут, когда у врача, чтобы спасти, есть минута?» — цитирует Морозова ТАСС.

Он пояснил, что согласно действующему законодательству, приезжая на вызов, врачи скорой не могут сразу же оказывать экстренную помощь пациенту, а сначала должны получить добровольное согласие на медицинское вмешательство.

Депутат добавил, что в настоящее время врачи скорой не имеют права оказывать помощь людям без сознания и детям без согласия родителей и законных представителей. Морозов считает, что, если скорую вызвали, то тем самым дали добровольное согласие на оказание медицинской помощи.

«Если человек против, то за ним как за гражданином остается право выступить против помощи врачей — вот тогда нужно подтвердить это письменно», — заключил он.

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