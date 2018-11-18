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Северная Корея задержала российское рыболовецкое судно с 17 моряками

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© pixabay.com

© pixabay.com

КНДР захватила российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» с 15 гражданами РФ и двумя гражданами Южной Кореи на борту.

Как сообщил «Коммерсанту» замдиректора владеющей кораблем Северо-Восточной рыболовной компании Сергей Седлер, инцидент произошел в ночь на 17 июля.

По его словам, судно направлялись из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба. Он также отметил, что северокорейские пограничники захватили судно в 55 милях от границы страны, а в момент задержания корабль шел без груза.

«В 4 часа утра 17 июля прямо на ходу на корабль высадились пограничники и отключили все средства связи», — рассказал изданию Седлер.

Он добавил, что причиной ареста было названо незаконное пересечение границы «зоны военного охранения», которую Северная Корея произвольно установила в 50 морских милях от берега.

Задержанных моряков конвоировали в порт Вонсан, а посетивший их только 23 июля российский консул рассказал, что россияне содержатся в закрытых каютах, где их регулярно обыскивают и допрашивают. Кроме того, власти КНДР не сообщают, когда начнется судебное разбирательство по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты не могут связаться с россиянами, находящимися на борту британского нефтяного танкера Stena Impero, который был задержан иранцами в Ормузском проливе.

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