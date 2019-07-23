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Житель Пензы отсудил у онкодиспансера 90 тысяч рублей за ошибочный диагноз

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© pixabay.com

© pixabay.com

Октябрьский районный суд Пензы взыскал с областного онкологического диспансера 90 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда местному жителю, которому четыре года назад ошибочно поставили смертельный диагноз.

В своем исковом заявлении мужчина рассказал о том, что в июне 2015 года врачи онкодиспансера диагностировали у него онкологическое заболевание четвертой стадии и отпустили ему на оставшуюся жизнь всего один месяц. Однако он жив до сих пор, а после повторного обследования у него выявили диффузный остеопороз.

По словам истца, из-за ошибочного диагноза он не получал лечения от реального заболевания, что привело к еще большим разрушениям костей. В связи с этим пациент просил взыскать с ответчика 500 тысяч рублей.

Приняв во внимание длительный срок, в течение которого истец и его родственники находились в состоянии стресса, суд посчитал необходимым взыскать с ответчика в пользу истца 90 тысяч рублей, приводит РИА Новости решение суда.

Ранее сообщалось, что в течение 11 лет врачи ставили британке Кэти Бэйлз ошибочные диагнозы и не могли обнаружить эндометриоз — распространенное гинекологическое заболевание, которым страдает каждая десятая женщина.

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