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Под Петербургом пенсионерка избила кухонным молотком 3-летнюю девочку

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© flickr.com

© flickr.com

В Ленинградской области пожилая женщина избила кухонным молотком трехлетнюю девочку, в результате чего ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Пенсионерку задержала полиция, сообщает РЕН ТВ.

Как рассказал сын задержанной женщины, его мать Наталья распивала спиртные напитки с соседкой Татьяной — матерью девочки. Когда молодая мать вышла, оставив ребенка наедине с Натальей, та схватила кухонный молоток и ударила девочку. Предположительно, женщины пили дешевую водку из канистры, что и могло привести к произошедшему.

Уже из больницы мать ребенка сбежала, ее ищут до сих пор. «Отец на работе в тот день был», — приводит телеканал слова мужчины.

В обстоятельствах инцидента разбираются правоохранительные органы.

Ранее жительнице Ингушетии предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью семилетней девочки.

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Комментарии (1)

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    Про Хожийсегодня, 21:46

    На фото к заметке - все что осталось от 3-летней девочки?
    Георгий Самсонов, журналист «Ридуса», наверное, очень любит детей, особенно их органы, разбросанные по кухонному столу.

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