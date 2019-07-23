Под Петербургом пенсионерка избила кухонным молотком 3-летнюю девочку

В Ленинградской области пожилая женщина избила кухонным молотком трехлетнюю девочку, в результате чего ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Пенсионерку задержала полиция, сообщает РЕН ТВ.

Как рассказал сын задержанной женщины, его мать Наталья распивала спиртные напитки с соседкой Татьяной — матерью девочки. Когда молодая мать вышла, оставив ребенка наедине с Натальей, та схватила кухонный молоток и ударила девочку. Предположительно, женщины пили дешевую водку из канистры, что и могло привести к произошедшему.

Уже из больницы мать ребенка сбежала, ее ищут до сих пор. «Отец на работе в тот день был», — приводит телеканал слова мужчины.

В обстоятельствах инцидента разбираются правоохранительные органы.

Ранее жительнице Ингушетии предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью семилетней девочки.

