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Студенты получат возможность преподавать в школах

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© pixabay.com

© pixabay.com

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий студентам старших курсов право преподавать в школах еще до получения диплома.

К педагогической деятельности могут допустить «лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования», указывается в пояснительной записке.

Предполагается, что преподавать разрешат студентам вузов начиная с третьего курса и студентам колледжей и техникумов начиная с четвертого курса, сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

«Очень важно, чтобы студенты старших курсов не только приходили на практику, но и начинали работать учителем», — приводит ТАСС слова замминистра просвещения Татьяны Синюгиной, сказанные на заседании комитета ГД по образованию и науке.

При этом она уточнила, что студенты должны заниматься «преподаванием не формально, не по принуждению».

Законопроект также предусматривает, что требование о наличии среднего профессионального или высшего образования не распространяется на воспитателей детских садов, принятых на работу до вступления в 2012 году в силу закона об образовании и признанных аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности.

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