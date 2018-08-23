Медицинские татуировки расскажут о вашем здоровье

Команда немецких инженеров из Мюнхенского технического университета на последней конференции рассказала о новой технологии — специальных татуировках, с помощью которых можно следить за здоровьем.

Состав, который забивают под кожу, умеет реагировать при изменении уровней глюкозы, альбумина и pH. Если в организме происходят изменения, то татуировка поменяет свой цвет.

В будущем такое изобретение поможет врачам и их пациентам отслеживать течение хронических заболеваний.



Мы создали технологию, которая сочетает в себе искусство татуировки и колориметрические биосенсоры. Очень скоро эта популярная процедура станет не только красивой, но и полезной, — рассказали ученые.

Во время своего выступления специалисты пояснили, почему для контроля выбрали именно глюкозу, альбумин и pH. Оказалось, что по этим показателям легче всего определить, что в организме начались какие-либо проблемы.

Например, альбумин — белок плазмы крови, низкий уровень которого может свидетельствовать о проблемах с почками или печенью, а высокий говорит о проблемах с сердцем. Уровень глюкозы (сахара) в крови, как известно, нужно контролировать при диабете. Пониженный уровень pH указывает на ацидоз (повышенная кислотность), повышенный — на алкалоз (повышенное содержание щелочных веществ).

Краситель для татуировки, предложенный немецкими учеными, может помочь пациентам с хроническими заболеваниями или людям, проходящим реабилитацию после операций или травм.

На картинке можно увидеть, что датчик альбумина — желтый краситель — может становиться голубовато-зеленым при повышении уровня белка. Датчик глюкозы меняется от салатового до темно-зеленого при повышении уровня сахара в крови. Датчик pH — от желтого (повышенная кислотность) до синего (повышенное содержание щелочи).

Пока что новые медицинские татуировки испытали только на коже свиньи. Ученые хотят провести ряд экспериментов и на других животных, после чего приступить к испытаниям на добровольцах.