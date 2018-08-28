Пять семейных пар, чья любовь оказалась неподвластна времени

Британский фотограф Суджата Сетиа (Sujata Setia) завоевала уже немало престижных международных наград. Её основная направленность — съёмка детей и семей, однако недавно девушка создала серию работ, отличающихся от обычных.

Пять лет назад я начала работать как семейный и детский фотограф и заметила, что люди приходят только для того, чтобы сфотографироваться со своими детьми и супругами. У меня никогда не было клиента, который просил бы меня сделать фотосессию с их родителями, бабушками, дедушками или даже снять их детей и родителей. Поэтому я решила разделить своё рабочее время на две части. Я провела половину месяца, фотографируя своих клиентов так, как они хотели, а другую половину я посвятила съёмке бабушек, дедушек и прабабушек, которых я находила через модельное агентство или случайно встречала на улицах и приглашала прийти на съёмки со своими внуками.

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На одной из таких съёмок в Хьюстоне я заметила, как одни дедушка и бабушка молча стоят в углу, пока я фотографирую других с их внуком. Тогда я попросила сделать их общее фото и с тех пор не перестаю это делать. В каждой стране, которую я посещаю, я обязательно ищу для съёмки пожилую пару. Это так много значит для меня! Истории, которые я за это время слышала об их любви и совместной жизни, так сильно вдохновляют меня! Между людьми, которые пронесли свои чувства через всю жизнь, очень честная и чистая любовь. Один из дедушек, всё ещё влюблённый в свою жену, рассказал мне: „В молодости вокруг было столько всего, что могло нас отвлечь. Наша любовь была стремительной и иногда казалось недостаточной. Но теперь, когда у нас остались только мы, я понимаю, что любовь — это всё, что имеет значение“.

На Instagram фотографа подписано больше 70 тысяч человек, а у странички в Facebook больше 50 тысяч последователей. Мы собрали для вас трогательные фотографии пяти пар, которые доказывают, что настоящая любовь неподвластна времени.

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