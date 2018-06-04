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Ученые рассказали о пользе горячей ванны перед сном

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  • 23 июля 2019, 12:55
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Специалисты из Научно-медицинского центра Техасского университета в Хьюстоне опубликовали исследование, в котором рассказали, в чем главная польза горячей ванны или душа перед сном.

Ученые проанализировали 5322 медицинских исследования, посвященных теме сна, отобрав 13 работ, которые соответствовали всем научным стандартам. На основе этих данных ученые пришли к выводу, что воздействие горячей воды положительно влияет на нервную систему.

Теплая и слегка горячая ванна — это не только качественная гигиена, но и отличное снотворное. Горячая вода температурой 40—42 градуса благотворно влияет на нервную систему и помогает крепкому и здоровому сну, рассказали авторы работы.

Ученые советуют принимать горячий душ или ванну за 1—2 часа до сна. Исследования, которые проанализировали ученые, на примере нескольких тысяч людей доказали, что горячая ванна действительно улучшает качество сна. Еще это один из самых эффективных способов профилактики депрессии.

Во всех исследованиях у участников, принимавших горячие водные процедуры перед сном, увеличивался период медленного сна, а также улучшалось физическое и эмоциональное состояние.

Также специалисты советуют отказаться от алкогольных напитков и кофе в вечернее время, если для вас важен качественный сон.

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