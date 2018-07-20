Трех курсантов ФСИН осудили за попытку убить однокурсницу

В Новокузнецке суд вынес обвинительный приговор трем курсантам ФСИН, которые пытались убить свою однокурсницу.

Молодых людей признали виновными в покушении на убийство по предварительному сговору из корыстных побуждений.

Суд приговорил их к срокам от 8,5 до 13 лет колонии строгого режима. Они также будут должны компенсировать потерпевшей курсантке моральный вред в размере 2,5 миллиона рублей, сообщается на сайте прокуратуры Кемеровской области.

По данным следствия, один из курсантов в июле 2017 года попросил свою однокурсницу оформить кредит на 267 тысяч рублей. Молодой человек пообещал ей, что погасит долг вовремя.

Однако не желая возвращать деньги, когда наступил срок, в декабре того же года он подговорил однокурсников убить девушку.

Курсанты под надуманным предлогом вызвали девушку из дома, а сами с помощью ранее сделанного дубликата ключа проникли в ее квартиру.

Когда курсантка ночью вернулась домой, они несколько раз ударили ее битой по голове, проломив череп, а затем стали душить ремнем. Решив, что девушка умерла, они ушли из квартиры, заперев ее. Однако девушка выжила.

На следующий день в институте забеспокоились, что курсантка не пришла на занятия и не отвечает на звонки. Тогда группа однокурсников пошла к ней домой, где и обнаружила ее в крови и полубессознательном состоянии. Друзья девушки вызвали скорую помощь, отмечает kp.ru.

Вскоре подозреваемые в преступлении были задержаны.

На суде фигуранты дела отрицали свою вину, однако коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт.