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В NASA собрали космический корабль Orion

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  • 23 июля 2019, 11:52
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Инженеры американской компании NASA опубликовали сообщение, что сборка пилотируемого модуля космического корабля Orion завершена. Сейчас специалисты готовятся, чтобы присоединить его к служебному модулю.

Напомним, что космический корабль Orion уже в 2024 году отправится в беспилотную миссию «Артемида-1», в рамках которой он выйдет на окололунную орбиту, а затем вернется на Землю.

Orion создан для многоразового использования. Он рассчитан на шесть космонавтов, которые смогут находиться внутри корабля на протяжении трех недель.

Предполагается, что в ближайшем будущем Orion отправит американских космонавтов к нашему спутнику, после чего инженеры начнут готовить корабль к марсианской миссии.

Во время недавних испытаний корабль Orion поднялся на высоту около десяти километров, после чего система аварийного спасения запустила двигатели и увела его от ракеты. Так NASA испытало систему аварийного спасения корабля в полете.

На мероприятии в честь 50-летия посадки корабля «Аполлон-11» вице-президент США Майк Пенс объявил, что NASA завершило сборку обитаемого модуля Orion.

Сейчас инженеры компании занимаются соединением двух модулей, после чего на корабль установят тепловой щит. Планируется, что к сентябрю Orion будет полностью готов и его перевезут в центр NASA в Брук-Парке в штате Огайо, где его будут испытывать в вакуумной камере.

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Ученые рассказали о пользе горячей ванны перед сном

Small 8c0837760a
  • 23 июля 2019, 12:55
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Специалисты из Научно-медицинского центра Техасского университета в Хьюстоне опубликовали исследование, в котором рассказали, в чем главная польза горячей ванны или душа перед сном.

Ученые проанализировали 5322 медицинских исследований, посвященных теме сна, отобрав 13 работ, которые соответствовали всем научным стандартам. На основе этих данных ученые пришли к выводу, что воздействие горячей воды положительно влияет на нервную систему.

Теплая и слегка горячая ванна — это не только качественная гигиена, но и отличное снотворное. Горячая вода температурой 40−42 градуса благотворно влияет на нервную систему и помогает крепкому и здоровому сну, рассказали авторы работы.

Ученые советуют принимать горячий душ или ванну за 1−2 часа со сна. Исследования, которые проанализировали ученые, на примере нескольких тысяч людей доказали, что горячая ванна действительно улучшает качество сна. Еще это один из самых эффективных способов профилактики депрессии.

Во всех исследованиях у участников, принимавших горячие водные процедуры перед сном, увеличивался период медленного сна, а также улучшалось физическое и эмоциональное состояние.

Также специалисты советуют отказаться от алкогольных напитков и кофе в вечернее время, если для вас важен качественный сон.

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