В NASA собрали космический корабль Orion

Инженеры американской компании NASA опубликовали сообщение, что сборка пилотируемого модуля космического корабля Orion завершена. Сейчас специалисты готовятся, чтобы присоединить его к служебному модулю.

Напомним, что космический корабль Orion уже в 2024 году отправится в беспилотную миссию «Артемида-1», в рамках которой он выйдет на окололунную орбиту, а затем вернется на Землю.

Orion создан для многоразового использования. Он рассчитан на шесть космонавтов, которые смогут находиться внутри корабля на протяжении трех недель.

Предполагается, что в ближайшем будущем Orion отправит американских космонавтов к нашему спутнику, после чего инженеры начнут готовить корабль к марсианской миссии.

Во время недавних испытаний корабль Orion поднялся на высоту около десяти километров, после чего система аварийного спасения запустила двигатели и увела его от ракеты. Так NASA испытало систему аварийного спасения корабля в полете.

На мероприятии в честь 50-летия посадки корабля «Аполлон-11» вице-президент США Майк Пенс объявил, что NASA завершило сборку обитаемого модуля Orion.

Сейчас инженеры компании занимаются соединением двух модулей, после чего на корабль установят тепловой щит. Планируется, что к сентябрю Orion будет полностью готов и его перевезут в центр NASA в Брук-Парке в штате Огайо, где его будут испытывать в вакуумной камере.