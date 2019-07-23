10+ забавных фото людей, от которых ненадолго отвернулась удача

Существует прекрасное немецкое слово «schadenfreude», описывающее удовольствие, которое человек получает, наблюдая за неудачей других людей. Хотя мы против того, чтобы потворствовать этому порочному чувству, иногда понимание того, что не одному тебе иногда не везёт, приносит облегчение. Мы собрали для вас фотографии людей, у которых день был явно хуже вашего, и это смех сквозь слёзы.

1. «Мой белоснежный пёс повалялся на свежескошенной траве»

2. «Дверь, через которую мне пришлось пройти прошлой ночью, чтобы попасть в свою комнату»

3. «Дети поиграли с пожарным шлангом во время демонстрации работы береговой охраны»

4. «Мой пёс увидел белку и протащил меня по грязи»

5. «Попросила обрезать 7 сантиметров, мне отрезали 12 см. Ещё и криво»

6. «Этот большой парень и трое его друзей пришли в недавно построенный дом в Монтане и жили там в течение месяца, прежде чем их нашли»

7. «Доброе утро! Почему бы не начать свой выходной с коктейля из куркумы?»

8. «Засунул голову в дыру в дереве. Угадайте, что я там нашёл»

9. «Их рейс улетел два часа назад»

10. «Нашёл свою черепаху вот в таком положении»

Сложив все улики вместе, я восстановил картину произошедшего: он накакал, наступил на это ногой, бегал кругами, пытаясь стряхнуть, и перевернулся. Хорошая работа, приятель.

11. «Швырнул мухобойку в муху. Не задавайте вопросов, потому что у меня нет ответов»

12. «Пошёл открывать холодильник и думал, что моя рука была закреплена должным образом»

13. «Мой новый робот-пылесос проехал по дерьму моего щенка и приступил к „чистке“ остальной части моего дома»

14. «Когда даже шоколадка насмехается над вами»

15. «Ваш день, возможно, был плохим, но, скорее всего, не настолько ужасным, как мой, когда я опрокинул спутник, и это будет стоить 135 миллионов долларов, если он сломался»

16. «Чёрт»

17. «Бедная Меган»

18. «В моём доме провалилась крыша»

19. «Налетела буря. Пластиковая мебель едва двигалась, зато тяжёлый гриль протащило 30 футов и сбросило в бассейн»

20. «Испробовал новый нож для пиццы. Действительно острый»

21. «Мой муж порвал штаны на свадьбе»

22. «Кто-то бросил раковину в мою машину прошлой ночью»

23. «В Колорадо из-за обрушения скалы 20-мильный участок шоссе превратился в 238 миль и 4,5-часовой объезд»

24. «Мимо моего автомобиля проехала снегоуборочная машина»

25. «У кого-то день явно не задался»

А у вас бывают дни, когда кажется, что весь мир против вас?