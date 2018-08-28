Скончался основатель велокастома в России Александр Кучерявый

В результате ДТП из жизни ушел основатель и президент клуба «Растабайк» Александр Кучерявый, также известный в среде любителей двухколесного транспорта как Шурэ.

Источники «Ридуса» сообщили о том, что Кучерявый разбился на мотоцикле в Москве в районе Большого Волоколамского проезда.

В недавнем интервью телеканалу «360» Александр показал свою мастерскую и рассказал об идеологии движения растабайкеров.

В столице около полусотни активных растабайкеров, которые уже почти 20 лет собирают велосипеды причудливой формы и конструкции, делая из них арт-объекты. Недавно в Коломне состоялся велофестиваль, по поводу которого журналисты и обращались к Кучерявому.

Гораздо больше участников собирали московские велокарнавалы, которые никогда не обходились без участников клуба «Растабайк» и Александра Кучерявого.