Тест: Чего вы хотите от своих детей?

Все здравомыслящие родители хотят для своих детей самого лучшего. И ради благополучия отпрысков мамы и папы готовы на многое. Узнайте, чего вы на самом деле хотите от своих детей с помощью нашего ассоциативного теста, который мы составили специально для вас. В тесте всего один вопрос, отвечайте на него интуитивно!

Согласны ли вы с результатом? Поделитесь своим мнением в комментариях, а тест отправьте родителям и семейным друзьям!