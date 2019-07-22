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Тест: Чего вы хотите от своих детей?

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  • 22 июля 2019, 18:38
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Все здравомыслящие родители хотят для своих детей самого лучшего. И ради благополучия отпрысков мамы и папы готовы на многое. Узнайте, чего вы на самом деле хотите от своих детей с помощью нашего ассоциативного теста, который мы составили специально для вас. В тесте всего один вопрос, отвечайте на него интуитивно!

Согласны ли вы с результатом? Поделитесь своим мнением в комментариях, а тест отправьте родителям и семейным друзьям!

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Нам важно ваше мнение!

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