В центре Москвы у мужчины похитили 150 тысяч евро

В центре столицы неизвестные отобрали у мужчины крупную сумму денег, после чего скрылись на автомобиле, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По его словам, в полицию днем в понедельник, 22 июля, поступило сообщение, что у мужчины похитили сумку с деньгами в районе дома 42 на проспекте Мира.

Собеседник агентства отметил, что в сумке находилось около 150 тысяч евро, а мужчина выходил из банка.

В настоящее время в городе введен план «Перехват».