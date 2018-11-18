В центре Москвы у мужчины похитили 150 тысяч евро
- 22 июля 2019, 15:14
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В центре столицы неизвестные отобрали у мужчины крупную сумму денег, после чего скрылись на автомобиле, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
По его словам, в полицию днем в понедельник, 22 июля, поступило сообщение, что у мужчины похитили сумку с деньгами в районе дома 42 на проспекте Мира.
Собеседник агентства отметил, что в сумке находилось около 150 тысяч евро, а мужчина выходил из банка.
В настоящее время в городе введен план «Перехват».
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