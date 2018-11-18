найти ×
   
  • USD +0.11
    62.98
  • EUR -0.14
    70.65
СохранитьСохранено0
×

303968

В центре Москвы у мужчины похитили 150 тысяч евро

Small default
© pexels.com

© pexels.com

В центре столицы неизвестные отобрали у мужчины крупную сумму денег, после чего скрылись на автомобиле, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По его словам, в полицию днем в понедельник, 22 июля, поступило сообщение, что у мужчины похитили сумку с деньгами в районе дома 42 на проспекте Мира.

Собеседник агентства отметил, что в сумке находилось около 150 тысяч евро, а мужчина выходил из банка.

В настоящее время в городе введен план «Перехват».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро
8124638читать позжечитаю позже
Общество
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов
14255849читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

474653362читать позжечитаю позже

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити18 ноября 2018

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

23063541читать позжечитаю позже