Робот Федор научился разговаривать

Российский робот Федор, недавно сменивший имя на Skybot F-850, научился разговаривать. Этот навык пригодится роботу-гуманоиду во время работы на Международной космической станции (МКС).

Функция голосового помощника поможет космонавтам МКС быстро отправлять команды оператору робота на Землю, а также получать от него обратную связь.

Напомним, что робот отправится на МКС ровно через месяц, 22 августа.

Сейчас робот и все оборудование, которое отправится на станцию, уже подготовлены и прошли все необходимые тесты. Перед полетом Федора немного модернизировали — сузили плечи, чтобы робот мог свободно перемещаться на станции.



Сообщается, что этот полет будет тестовым: инженеры хотят испытать некоторые системы робота, чтобы в дальнейшем доработать устройство для длительных полетов. Работы над роботом ведет ракетно-космическая корпорация «Энергия» при участии специалистов научно-производственного объединения «Андроидная техника».

В настоящее время Федора учат воспринимать и воспроизводить человеческую речь. В дальнейшем, если робот будет работать на системе искусственного интеллекта, он сможет не только вести беседы с космонавтами, но и самостоятельно принимать решения по ремонту и обслуживанию станции.