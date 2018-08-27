найти ×
   
  • USD +0.11
    62.98
  • EUR -0.14
    70.65
СохранитьСохранено0
×

004869

Робот Федор научился разговаривать

Small 8c0837760a
  • 22 июля 2019, 13:46
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Российский робот Федор, недавно сменивший имя на Skybot F-850, научился разговаривать. Этот навык пригодится роботу-гуманоиду во время работы на Международной космической станции (МКС).

Функция голосового помощника поможет космонавтам МКС быстро отправлять команды оператору робота на Землю, а также получать от него обратную связь.

Напомним, что робот отправится на МКС ровно через месяц, 22 августа.

Сейчас робот и все оборудование, которое отправится на станцию, уже подготовлены и прошли все необходимые тесты. Перед полетом Федора немного модернизировали — сузили плечи, чтобы робот мог свободно перемещаться на станции.

Сообщается, что этот полет будет тестовым: инженеры хотят испытать некоторые системы робота, чтобы в дальнейшем доработать устройство для длительных полетов. Работы над роботом ведет ракетно-космическая корпорация «Энергия» при участии специалистов научно-производственного объединения «Андроидная техника».

В настоящее время Федора учат воспринимать и воспроизводить человеческую речь. В дальнейшем, если робот будет работать на системе искусственного интеллекта, он сможет не только вести беседы с космонавтами, но и самостоятельно принимать решения по ремонту и обслуживанию станции.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
583724360читать позжечитаю позже
Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
16038555читать позжечитаю позже

главное


Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале

Сейчас верному животному ищут хозяев.

44041416читать позжечитаю позже

Общество
Юмор
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов27 августа 2018

Размножив окружающую действительность.

14255849читать позжечитаю позже