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Metallica спела песню Цоя «Группа крови» на русском языке

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  • 22 июля 2019, 13:45
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

21 июля в московских «Лужниках» прошёл концерт легендарной группы Metallica в рамках их тура WorldWiredTour, в котором музыканты, помимо своих композиций, исполняют хиты тех стран, в которых выступают. В Москве американский квартет спел знаменитую песню группы «Кино» под названием «Группа крови». В интернете можно найти множество роликов, в которых слышно, как многотысячная толпа хором подпевает музыкантам. А также в Сеть попал рукописный черновик Metallica со словами русской песни.

Вот тот самый черновик со словами песни «Группа крови». Это фонетическая шпаргалка басиста Роберта Трухильо.

Больше фото можно посмотреть здесь. Музыкальный портал «По Фактам» скомпелировал многочисленные видео, снятыми зрителями во время выступления американской группы в Москве.

А вы любите творчество Metallica? А группы «Кино»? А если вам посчастливилось побывать на концерте, поделитесь с нами своими впечатлениями в комментариях!

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