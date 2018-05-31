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Не больше 15 см: найдена самая маленькая акула в мире

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  • 22 июля 2019, 12:38
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Команда морских биологов из Университета Флориды и Американского музея естественной истории в Нью-Йорке показала новый вид глубоководной акулы.

Ученые обнаружили в Тихом океане мини-акулу длиной всего 14 сантиметров. Глубоководному хищнику дали название Mollisquama mississippiensis, или американская карманная акула.

Мы ошибочно считали, что эту акулу мы нашли в 1979 году. Тогда нам удалось увидеть акулу длиной 40 сантиметров. Долгое время из-за особенностей обитания этот вид хищников не попадался, и недавно нам посчастливилось поймать еще одну мини-акулу, длина тела которой была всего 14 сантиметров. Но при изучении скелета оказалось, что это совершенно новый вид, — пояснили биологи.

На сегодняшний день эта акула является единственной известной представительницей вида. Другие акулы этого вида либо вымерли, либо еще не встретились ученым.

В рамках исследования тело акулы изучили в помощью микроскопа, рентгенограммы и компьютерной томографии. Эти инструменты позволили рассмотреть без вскрытия не только скелет хищника, но и его внутренние органы.

У Mollisquama mississippiensis оказалось несколько меньше позвонков, чем у акулы из 1979 года. Также у мини-акулы светились внутренние органы, как это обычно бывает у глубоководных обитателей.

Органы представляют собой заполненные слизью железы, внутри которых живут излучающие свет бактерии. С помощью освещения акула отпугивает больших хищников, но одновременно заманивает мелкую добычу для пропитания.

Авторы исследования продолжат исследовать глубоководных обитателей Тихого океана.

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