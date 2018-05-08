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Олень-джентльмен поклонился человеку, чтобы получить печенье

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  • 22 июля 2019, 12:52
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В интернете стало популярным видео, где девушка кланяется оленю, а тот кланяется ей в ответ, за что получает печенье. Ролик с вежливым зверем собрал более 82 тысяч лайков.

Необычная сцена получила 1,2 тысячи комментариев на портале Reddit, в которых люди поделились своим опытом общения с этими животными. И не у всех он был положительным.

Это явно общественный муниципальный парк. Если девушка хочет стать истинной принцессой Диснея, ей придётся получить такую же реакцию от оленя в дремучем лесу :))
Олень подходит к людям как джентльмен, невероятно! Спасибо, ты настоящий герой.
Это Нара в Японии. Олени живут рядом с местной святыней, где они считаются святыми. Японские местные жители кланяются, прежде чем дать им печенье, и олени научились делать это в ответ.
Некоторые научились, а остальные попытаются просто украсть у вас печенье.
Я совершил несколько походов по Индии, видел стаи обезьян, которые всегда толпятся вокруг и смотрят устрашающе, пока вы не дадите им пищу. Они, казалось, выслеживали людей с рюкзаком, и если те не давали им еду, они просто подходили, брали вещи и рылись в них.
Будьте осторожны, некоторые из оленей подлые звери. Один укусил мою жену за задницу, в то время как другие отвлекали её своей привлекательностью. Честно говоря, в заднем кармане у неё лежала обёрточная бумага с крекерами для животных. Эти крекеры для них как крэк.
Я был в Наре один раз, приехал всего на день, но оно того стоило. Группы оленей продолжали ходить и кланяться, даже когда пошёл дождь. Это было похоже на что-то из фильма ужасов, когда все эти мокрые олени бродили вокруг, беспорядочно кланяясь, они были похожи на зомби.
Этот олень легко попадёт в топ-10 самых симпатичных и самых милых персонажей всех времён!
О, эта девушка — диснеевская принцесса в отпуске!

А вы встречали таких вежливых оленей?

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