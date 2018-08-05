В Москве задержали двоих мужчин, похитивших человека
- 22 июля 2019, 09:39
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столице правоохранители задержали двоих мужчин, похитивших человека на Литовском бульваре, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, накануне в полицию поступило сообщение, что два человека избили мужчину и запихнули его в багажник черного автомобиля Porsche Cayenne.
Злоумышленников задержали на Профсоюзной улице около дома 129а, отметил собеседник агентства.
В багажнике их машины обнаружили похищенного с ушибами головы и других частей тела, его доставили в медучреждение.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Войти через социальные сети: