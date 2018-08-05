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В Москве задержали двоих мужчин, похитивших человека

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© МВД

© МВД

В столице правоохранители задержали двоих мужчин, похитивших человека на Литовском бульваре, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, накануне в полицию поступило сообщение, что два человека избили мужчину и запихнули его в багажник черного автомобиля Porsche Cayenne.

Злоумышленников задержали на Профсоюзной улице около дома 129а, отметил собеседник агентства.

В багажнике их машины обнаружили похищенного с ушибами головы и других частей тела, его доставили в медучреждение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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