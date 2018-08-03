Western Union ограничила сумму переводов за границу

Платежная система Western Union ввела лимит на денежные переводы за границу.

С 22 июля в одну страну в течение месяца можно будет перевести только 600 тысяч рублей, сообщается на сайте компании.

Ограничения на сумму переводов ввели в соответствии с требованиями закона о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, отмечает ФАН.

Ранее в этой системе максимально возможная сумма трансграничных переводов составляла 5 тысяч долларов за одну операцию.