Western Union ограничила сумму переводов за границу
- 22 июля 2019, 08:48
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Платежная система Western Union ввела лимит на денежные переводы за границу.
С 22 июля в одну страну в течение месяца можно будет перевести только 600 тысяч рублей, сообщается на сайте компании.
Ограничения на сумму переводов ввели в соответствии с требованиями закона о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, отмечает ФАН.
Ранее в этой системе максимально возможная сумма трансграничных переводов составляла 5 тысяч долларов за одну операцию.
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