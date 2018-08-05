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Россиянин на грузовике сбил насмерть двух человек в Финляндии

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© instagram.com

© instagram.com

На юго-востоке Финляндии управлявший грузовиком гражданин России сбил насмерть двух человек.

Инцидент произошел в районе города Луумяки в ночь с 20 на 21 июля.

По данным финской полиции, грузовик сбил людей, которые вышли из остановившегося на обочине легкового автомобиля.

Двое человек — мужчина 1979 года рождения и женщина 1982 года рождения — скончались на месте, еще один мужчина 1982 года рождения получил ранения и после был госпитализирован.

Водитель автомобиля — женщина 1995 года рождения, остававшаяся в машине, — не пострадала.

В сообщении полиции отмечается, что россиянин не был в состоянии алкогольного опьянения.

Когда произошло ДТП, было темно. Сейчас финские правоохранители определяют, мог ли водитель грузовика увидеть кого-либо на дороге, сообщает газета «Известия».

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