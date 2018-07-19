Художника Илью Трушевского обвинили в новом изнасиловании

Журналистка Рита Бондарь обвинила в изнасиловании ранее судимого за насильственные действия сексуального характера художника Илью Трушевского. Она написала эмоциональный пост в Facebook, из которого следует, что Трушевский зашел к ней в гости с просьбой отдохнуть перед поездкой, но вместо этого предложил заняться сексом.

«Илья Трушевский хорошо знал, что я сейчас сижу на препаратах, от которых клонит в сон и которые по действию напоминают алкоголь, после которого засыпаешь (кветиапин, феназепам). Илья Трушевский несколько раз отчетливо слышал „нет“, „я не хочу“, „давай не будем“. Илья Трушевский не любит контрацепцию и его не **** [волнует], что думает человек, которого он **** [нецензурное слово, которое применяется для описание полового акта] », — описала Бондарь обстоятельства встречи с художником.

«Илья Трушевский знал, что я не хотела секса с ним. Вычисляется это просто — сказала „нет“, значит, „нет“. Илья Трушевский ушел из мастерской только после того, как я сказала ему, что если бы не таблетки, я бы сейчас засадила ему нож в спину», — подчеркнула журналистка.

Сперва девушка написала, что не будет подавать на обидчика в суд, однако затем изменила свое решение. «Узнала некоторые подробности из жизни Трушевского, которые не освещались в медиа. Очень злая стала. Буду подавать», — написала она в другом посте в Facebook. Свою нерешительность Бондарь объяснила так: «Очень сложно осознавать, что по твоей инициативе вот этот конкретный человек может сесть на десятку». «Вообще, проблема Трушевского в том, что он ничего не понимает в сексе и согласии. Когда мы виделись в прошлый раз, я ему долго пыталась объяснить, почему нельзя **** [прежнее нецензурное слово] спящих женщин. P.S. — он не понял», — добавила она.

Также Рита Бондарь попросила у подписчиков своей страницы в Facebook денег на медицинское обследование, объяснив это подозрением, что Трушевский ведет беспорядочную половую жизнь и при этом не использует презервативы. В комментариях к ее постам мнения разделились: одни поддержали девушку, другие заподозрили ее в попытке оклеветать художника.



Рита Бондарь известна своими публикациями об украинских националистических организациях и правоохранительных органах Украины. Весной 2019 года по требованию СБУ она была депортирована в Россию в связи с тем, что «систематически распространяла в сети интернет тенденциозную информацию об общественно-политической ситуации на Украине». По данным СБУ, журналистка работала на сетевое издание «Украина.ру», которое принадлежит МИА «Россия сегодня». По словам самой Бондарь, депортировали ее из-за отказа сотрудничать с украинскими спецслужбами.



Илья Трушевский известен как художник-конструктор кинетических и световых инсталляций. Участник основного проекта II Московской биеннале современного искусства, стажировался в Высшей национальной школе искусств в Париже, выдвигался на российскую государственную премию в области современного искусства «Инновация». Его персональные выставки проходили в фонде Stella Art, центре современного искусства «Винзавод», петербургской галерее «Глобус» и Московском музее современного искусства, а том числе совместно с зарубежными творческими деятелями.

В 2011 году Трушевский был осужден за пять лет лишения свободы по статье 132 УК РФ за попытку изнасилования 17-летней студентки-первокурсницы журфака МГУ, которую он привел на вечеринку в свою квартиру в центре Москве. Во время следствия художник пытался переложить вину на других участников вечеринки и ссылался на состояние сильного алкогольного опьянения, однако был изобличен показаниями свидетелей и пострадавшей.

Особенный резонанс уголовному делу о попытке изнасилования студентки придало то, что центра современного искусства «Винзавод» во время следствия оказал Трушевскому моральную поддержку, вручив специальный приз. Ряд художников и творческих объединений тогда объявили «Винзаводу» бойкот. Выйдя на свободу, Илья дал интервью, в котором заявил, что ему было полезно «проветриться и узнать много чего о жизни людей» в местах лишения свободы, и в содеянном он не раскаивается. «Я не считаю, что трахнуть — это причинить вред», — подчеркнул он.

Недавно «Ридус» рассказывал историю эмиграции скандально известного российского художника Петра Павленского во Францию из-за уголовного дела об изнасиловании. Во Франции его все же отправили за решетку, но не за изнасилование, а за поджог банка.

