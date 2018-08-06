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Опубликовано видео с автомобилем, влетевшим в толпу на дрифт-шоу в Бишкеке

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скриншот

скриншот

При вылете автомобиля с трассы на дрифт-шоу в Бишкеке пострадали шесть человек, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Управление обеспечения безопасности дорожного движения Киргизии.

Как стало известно телеканалу, на соревновании один из участников не справился с управлением и влетел в толпу зрителей.

Пострадавших госпитализировали.

В Сети опубликовано видео, запечатлевшее саму аварию. В комментарии к ролику сообщается, что инцидент произошел 21 июля около 13 часов на автошоу, которое проходило у площади Победы.

Как сообщили ТАСС в ГУВД Бишкека, в списке пострадавших значатся два гражданина Китая.

По предварительным данным, наезд на толпу совершил водитель автомобиля Toyota 1987 года рождения.

Начато досудебное расследование по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств».

Мэрия Бишкека сообщила в Twitter, что госпитализированы два человека, а трое получат амбулаторное лечение.

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