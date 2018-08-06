Опубликовано видео с автомобилем, влетевшим в толпу на дрифт-шоу в Бишкеке
- 21 июля 2019, 17:48
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
При вылете автомобиля с трассы на дрифт-шоу в Бишкеке пострадали шесть человек, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Управление обеспечения безопасности дорожного движения Киргизии.
Как стало известно телеканалу, на соревновании один из участников не справился с управлением и влетел в толпу зрителей.
Пострадавших госпитализировали.
В Сети опубликовано видео, запечатлевшее саму аварию. В комментарии к ролику сообщается, что инцидент произошел 21 июля около 13 часов на автошоу, которое проходило у площади Победы.
Как сообщили ТАСС в ГУВД Бишкека, в списке пострадавших значатся два гражданина Китая.
По предварительным данным, наезд на толпу совершил водитель автомобиля Toyota 1987 года рождения.
Начато досудебное расследование по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств».
Мэрия Бишкека сообщила в Twitter, что госпитализированы два человека, а трое получат амбулаторное лечение.
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