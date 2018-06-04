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Мэру Кунгура не понравились футболки в поддержку школы для детей-инвалидов

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© vk.com

© vk.com

Мэр города Кунгур Пермского края Сергей Гордеев обратился в городскую прокуратуру с заявлением, в котором попросил принять меры прокурорского реагирования к организатору массовой акции.

Копия заявления была опубликована в паблике «Кунгур школа для детей с ОВЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Автор публикации указал на то, что градоначальник пожаловался в прокуратуру на родителей детей-инвалидов, которые просто пришли на фестиваль в одинаковых футболках, дабы поддержать свою школу. «Недалекий мэр посчитал это несанкционированным митингом», — написал он.

По данным издания 59.ru, здание школы, построенное в 1820-х годах, признали аварийным. В связи с этим родители детей-инвалидов стали опасаться, что школу закроют, а учащихся «раскидают по обычным школам и индивидуальный подход на этом закончится».

Хотя в региональном Минздраве заявили, что спецшколу не закроют, и отметили, что власти планируют построить новое здание, родители таким заявлениям не верят. Тем временем власти предпочитают жаловаться в прокуратуру вместо того, чтобы общаться с людьми, пишет газета «Новые Известия».

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