«Спартак» осудил действия ростовской полиции в отношении болельщиков

Московский футбольный клуб «Спартак» призвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) расследовать действия полиции и ОМОНа после состоявшегося накануне матча «Ростов» — «Спартак».

Как сообщает пресс-служба клуба, «Спартак» возмущен массовым применением грубой физической силы со стороны представителей ОМОНа в отношении зачастую ни в чем не повинных граждан, среди которых были и женщины.

В заявлении также обращается внимание на то, что для задержания нарушителей, которые по ходу матча несколько раз использовали пиротехнические средства на гостевом секторе, не следовало блокировать в тесном и душном подтрибунном помещении две тысячи человек более чем на полчаса после завершения матча.

По мнению клуба, именно такое решение привело к печальным последствиям. В «Спартаке» осудили применение грубой физической силы со стороны ОМОНа.

Спустя некоторое время после публикации заявление было удалено с сайта «Спартака».



Как сообщает «Интерфакс», член комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками, депутат Госдумы Игорь Лебедев заявил, что намерен проверить законность действий ОМОНа в отношении фанатов «Спартака».

В свою очередь в РПЛ сообщили, что после игры полиция провела операцию по выявлению нарушителей, бросавших пиротехнику в сторону стюардов, а также отметили, что потасовка произошла из-за попытки отбить задержанных. Улаживать конфликт пришлось с помощью ОМОНа.

В Росгвардии уточнили, что в результате инцидента были задержаны восемь человек.

Матч «Ростов» — «Спартак» завершился вничью — 2:2. Хозяева сравняли счет в добавленное время.