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На соревнованиях в Обнинске погиб мотогонщик

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

В результате несчастного случая на соревнованиях по мотокроссу в Обнинске погиб 54-летний мотогонщик.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, мужчина не справился с управлением мотоцикла и упал на землю, а другие гонщики слишком поздно заметили аварию и задавили его.

Медики не смогли спасти жизнь спортсмену.

В итоге же соревнования пришлось остановить, приводит сообщение РЕН ТВ.

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