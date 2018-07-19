На соревнованиях в Обнинске погиб мотогонщик
- 20 июля 2019, 22:03
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате несчастного случая на соревнованиях по мотокроссу в Обнинске погиб 54-летний мотогонщик.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, мужчина не справился с управлением мотоцикла и упал на землю, а другие гонщики слишком поздно заметили аварию и задавили его.
Медики не смогли спасти жизнь спортсмену.
В итоге же соревнования пришлось остановить, приводит сообщение РЕН ТВ.
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