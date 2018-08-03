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Тест: Что вы скрываете?

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  • 21 июля 2019, 00:01
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В жизни практически каждого человека есть секреты и тайны, которыми не принято делиться. А у самых откровенных с виду людей частенько оказываются самые грозные скелеты в шкафах. Мы создали тест, который точно расскажет, что вы скрываете от окружающих. Тссс, мы никому не скажем про ваш результат!

Согласны с результатом? Поделитесь мнением в комментариях, а тестом — с самыми скрытными друзьями!

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