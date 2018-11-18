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2016798

Российская девочка случайно отравилась наркотиком на Ибице

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© Интерпресс

© Интерпресс

На Ибице в Испании случайно отравилась наркотиком 3-летняя девочка, приехавшая из России на отдых вместе с семьей.

Ребенок нашел на земле таблетку экстази во время прогулки в парке с матерью.

В результате девочку сначала доставили в местную больницу, а затем — в больницу города Пальма-де-Майорка.

Как сообщает агентство EFE со ссылкой на департамент здравоохранения Ибицы и Форментеры, состояние ребенка, которое ранее врачи считали критическим, сейчас оценивается как тяжелое.

Накануне в больнице сообщили РИА Новости, что маленькая россиянка находится в стабильно тяжелом положении, однако наблюдается положительная динамика.

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