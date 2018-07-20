Пропавшего в Польше 5-летнего россиянина нашли мертвым

Полиция Польши обнаружила тело пропавшего вечером 10 июля 5-летнего гражданина России.

«Мы можем с уверенностью утверждать, что нашли тело 5-летнего Давида», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря коменданта варшавской полиции Мариуша Мрозека.

Он пояснил, что об этом свидетельствует одежда, в которой ребенка видели в последний раз.

О пропаже сына заявила в полицию его мать. Она рассказала, что отец мальчика забрал ребенка вечером и увез его на машине. Обратно они так и не вернулись.

Позже на путях было найдено тело отца, которого, как выяснилось, насмерть сбил поезд.

По версии следствия, мужчина покончил с собой. Его машину нашли в трех километрах от места гибели, мальчика поблизости не было.

Как отмечает агентство, на поиски ребенка были брошены все силы польской полиции, а также военные, пожарные и добровольцы. Кроме того, использовались специально обученные собаки, вертолет и беспилотники.

Правоохранители выяснили, что родители мальчика жили отдельно, в местной полиции было зарегистрировано заявление от жены о бытовом насилии.

К местным СМИ также попало сообщение, которое муж отправил супруге незадолго до смерти. В нем говорится, что она больше никогда не увидит сына.