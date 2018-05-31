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Художница превратила принцесс Диснея в современных подростков

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  • 19 июля 2019, 18:28
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Иллюстратор из Киева Дарья Артемьева увлекается различными фан-артами на известных персонажей из кино и мультфильмов. Результаты своих работ девушка публикует на своей страничке в Instagram, на которую подписаны уже почти 130 тысяч человек. Недавно художница пофантазировала, как выглядели бы диснеевские принцессы, будь они современными подростками. Давай посмотрим!

1. Белоснежка

2. Покахонтас

3. Ариэль

4. Тиана

5. Аврора

6. Белль

7. Мерида

8. Жасмин

Диснеевские принцессы не перестают примерять разные образы — то щеголяют в откровенных бикини, то становятся яростными воительницами, а то и вовсе красуются на обложках журнала Playboy.

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