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Тест: Транжира бесценных слов, или Что вы знаете о Маяковском?

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  • 19 июля 2019, 21:06
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Хулигану, романтику и революционеру русской поэзии Владимиру Маяковскому сегодня исполнилось бы 126 лет. Знаменитый поэт родился 19 июля 1893 года в семье лесничего и кубанской казачки. На его стихах и поэмах выросло много поколений, его творчество изучают в школах и университетах, а строки из стихотворений и по сей день цитируют в обществе.

Через час отсюда в чистый переулок
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,
а я вам открыл столько стихов шкатулок,
я — бесценных слов мот и транжир.
Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста
Где-то недокушанных, недоеденных щей;
вот вы, женщина, на вас белила густо,
вы смотрите устрицей из раковин вещей.
Все вы на бабочку поэтиного сердца
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.
Толпа озвереет, будет тереться,
ощетинит ножки стоглавая вошь.
А если сегодня мне, грубому гунну,
кривляться перед вами не захочется — и вот
я захохочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам
я — бесценных слов транжир и мот.

А вы хорошо знаете творчество Маяковского? Пройдите наш интересный тест, чтобы проверить себя и, возможно, узнать что-то новое об этом уникальном поэте.

А вы любите творчество этого великого поэта? Сколько баллов вам удалось набрать? Хвастайтесь результатами в комментариях, а тестом обязательно поделитесь с друзьями и близкими!

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