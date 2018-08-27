Тест: Транжира бесценных слов, или Что вы знаете о Маяковском?

Хулигану, романтику и революционеру русской поэзии Владимиру Маяковскому сегодня исполнилось бы 126 лет. Знаменитый поэт родился 19 июля 1893 года в семье лесничего и кубанской казачки. На его стихах и поэмах выросло много поколений, его творчество изучают в школах и университетах, а строки из стихотворений и по сей день цитируют в обществе.

Через час отсюда в чистый переулок

вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,

а я вам открыл столько стихов шкатулок,

я — бесценных слов мот и транжир.

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста

Где-то недокушанных, недоеденных щей;

вот вы, женщина, на вас белила густо,

вы смотрите устрицей из раковин вещей.

Все вы на бабочку поэтиного сердца

взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.

Толпа озвереет, будет тереться,

ощетинит ножки стоглавая вошь.

А если сегодня мне, грубому гунну,

кривляться перед вами не захочется — и вот

я захохочу и радостно плюну,

плюну в лицо вам

я — бесценных слов транжир и мот.

А вы хорошо знаете творчество Маяковского? Пройдите наш интересный тест, чтобы проверить себя и, возможно, узнать что-то новое об этом уникальном поэте.



А вы любите творчество этого великого поэта? Сколько баллов вам удалось набрать? Хвастайтесь результатами в комментариях, а тестом обязательно поделитесь с друзьями и близкими!

