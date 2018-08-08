В Китае обнаружили рисунки на костях возрастом 125 тысяч лет

Команда китайских археологов обнаружила в центральной части страны в провинции Хэнань фрагменты кости с нанесенными на них рисунками. По предварительным данным, эти линии были сделаны около 105—125 тысяч лет назад.

Тщательный анализ костей показал, что на четыре из семи процарапанных линий древний художник нанес охру. Во время предыдущих исследований этого слоя археологи находили неизвестных гоминид, и вполне возможно, что это могли быть денисовцы, предполагают ученые.

Раскопки в местности Линчин в провинции Хэнань проводятся уже десять лет.

Найденные останки древнего человека датируются возрастом 105—125 тысяч лет. Некоторые специалисты считают, что это могли быть денисовцы, но пока никаких веских археологических доказательств нет.

Может показаться, что линии образовались на костях случайно, но это не так. Они сделаны намеренно, древний художник несколько раз царапал по одному и тому же месту, чтобы порезы стали четче. Также втертый в отверстия порошок говорит о какой-то задумке, — пояснили китайские специалисты.

По мнению археологов, порезы наносили фрагментом кости животного. Эти линии не похожи на те, что обычно оставляют древние люди при разделке туш животных.